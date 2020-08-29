محلية النواب: رسائل الرئيس السيسي لا يمكن اقتطاعها وتؤخذ بمجملها

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسل الكثير من الرسائل لمختلف القطاعات المصرية، أهمها تشكيل الوعي لدى الجميع عن الآثار الضارة على مصر بسبب البناء على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة أو البناء بالمناطق غير المخطط لها.

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن حديث الرئيس السيسي عن خطر مخالفات البناء يتوافق مع رأي مجلس النواب وهو حديث وطن ورؤى القيادة السياسية، والحديث يؤخذ بمجمله ولا يستقطع منه، موضحا أن الرئيس أرسل رسالة طمأنينة للمجتمع المتخصص بتلك الأعمال الإنشائية بأن الدولة لم تنساه ولكن الأراضي سيتم طرحها بعد تخطيطها بشكل علمي ومدروس، حيث إن البناء غير المخطط له ينتج عنه آثار سلبية تؤثر على مستقبل الوطن.

وأكد أن التعديات على أراضي الدولة أصبحت أمرًا غير مقبول من قبل القيادة السياسية لما تسببه من مشكلات عده على أراضي الزراعية وأراضي الدولة على حد السواء، مشيرا إلى أن هناك مسؤولية على كاهل المحافظين ورؤساء الأحياء ولكل من له اختصاص تنفيذي لمواجهة مثل تلك الأزمات بالتعدي على أراضي الدولة، وسيتم تقنين الأمر ومن ثم طرح أطروحات جديدة للأراضي بعد التخطيط لها.

وتابع: "أطروحات النهاردة كانت في سياق كامل لا نستطيع أن نأخذ جزء ونترك الأخر، وده ملف عمراني بيتضمن التخطيط وتشكيل الوعي والثقافة وطروحات اقتصادية للعاملين بالمجال، والردع لمن يخالف ذلك الأمر، وتحديد الأجهزة العاملة في ذلك الإطار، وكانت الإدارة المحلية في البرلمان كانت لأولي في التعامل مع ذلك الملف".

وأشار إلى أن "حديث الرئيس السيسي كان في مجمله متسق مع الـ10 توصيات اللي وصينا بيهم في اللجنة بالبرلمان، وده شئ أسعدني على المستوى الشخصي".