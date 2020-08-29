خبير اقتصادي: القطاع العقاري في مصر يحتاج إلى تنظيم وضوابط

قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه العديد من الرسائل الهامة والحاسمة اليوم، وتحدث عن مشكلة كبرى، وهي البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن تلك المشكلة تمتد منذ 2011 على وجه الخصوص، كما أن انحسار الرقعة الزراعية كانت مشكلة منذ سنوات عديدة.

وأضاف "جنيدي" خلال اتصال عبر "زووم" ببرنامج "مانشيت"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن القطاع العقاري في مصر يحتاج إلى نوع من أنواع التنظيم والضوابط، حيث أصبحت المدن والقرى كتلة خرسانية من البناء غير المنتظم والعشوائي غير المتوازن، مؤكدا أن تلك القضية تمس الأمن الغذائي والصناعات المرتبطة بذلك.

وأوضح أن مواجهة البناء المخالف كان يحتاج إرادة سياسية قوية، ويبدو أن وزارة التنمية المحلية لم تكن بالقوة المطلوبة وكانت ضعيفة متهاونة ليكون هناك هذا الكم الهائل من البناء العشوائي والمخالف.