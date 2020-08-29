لجنة "كورونا": استهتار المواطنين وراء زيادة أعداد المصابين وليس الموجة الثانية

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة التعليم العالى، إن زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا مؤخرا ليست بسبب الموجة الثانية من الفيروس، ولكن لوجود استهتار في الإجراءات الاحترازية من قبل عددا من المواطنين.

وأضاف "خطاب"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن أسوأ التوقعات من العلماء حول العالم حول فيروس كورونا هو وجود موجة ثانية أشد ضراوة مثلما حدث من قبل في الإنفلونزا الإسبانية منذ أكثر من قرن، موضحا أن الموجة الثانية تأتي بعد وجود أنماط متغيرة بداخل الفيروس، حيث يغير الفيروس صفاته ويتمحور حول ذاته ليصيب المجتمعات مرة أخرى، وهو ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية والهند.

وأكد أن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد بدأت بالفعل فى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، ومن الوراد أن تبدأ فى مصر فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذه الدول لجأت إلى تشديد الإجراءات مرة أخرى للسيطرة على الوضع.

وأشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب المتعافى منه مرة أخرى، كونه يتطور بسلالات جديدة، ويمكن لذلك التطوير أن يصيب نفس الشخص مرة أخرى، وذلك الفيروس له أكثر من سلالة.