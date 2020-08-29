منع إقامة سوق المواشي الأسبوعي بتلا للحد من تفشي فيروس كورونا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، بقيادة إسلام مبارك رئيس المركز والمدينة، من منع إقامة سوق المواشي الأسبوعي في مدينة تلا، لمنع إقامة الأسواق لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقاد إسلام مبارك نائب رئيس المدينة قوة من مركز شرطة تلا والإشغالات والإيرادات ورُخص المحال، حيث أغلقت جميع الطرق المؤدية لسوق المواشي بتلا منذ فجر اليوم السبت، ومنعت الدخول والاقتراب من السوق، وتمركزت في كافة المداخل والشوارع والميادين، وفرضت كرودنًا أمنيًا بكافة الطرق.

وشملت الجولة المرور على كافة الطرق بالقرى، لمنع التجمعات، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.