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مدير شرق الإسكندرية: الطالب "بياع الفريسكا" من أوائل الثانوية

كتب:

مروة مرسى
07:30 م | السبت 29 أغسطس 2020
الطالب ابراهيم عبد الناصر راضي رجب

الطالب ابراهيم عبد الناصر راضي رجب

كشف مدير إدارة شرق الإسكندرية التعليمية، مصطفى حمادة، عن أن الطالب "إبراهيم عبدالناصر راضي رجب"، الذي انتشر له مقطع فيديو أثناء قيامه ببيع "الفريسكا" على شاطئ البحر، من أوائل الثانوية العامة، حيث حصل على مجموع 408.5 درجة، وجاء في المركز الثاني بمدرسته، بين طلاب القسم العلمي، شعبة العلوم.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد الطلاب في الصف الثالث بمدرسة "شهداء 25 يناير" الثانوية، التابعة لإدارة شرق التعليمية بالإسكندرية، يقوم ببيع "الفريسكا" على شاطئ البحر، ويؤكد التحاقه بكلية الطب.

وأضاف "حمادة"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" اليوم، أن الطالب "إبراهيم" من الطلاب المتفوقين والمتميزين داخل المدرسة، حيث إنه معروف لدى المعلمين بتفوقه الدراسي، بالإضافة إلى حصوله على درجة عالية في الثانوية العامة، ليكون من أوائل المدرسة، رغم الظروف الصعبة لأسرته، مما يؤكد أنه نموذج ناجح وقصة كفاح وتحدٍّ.

وأوضح انه تواصل مع مدير المدرسة، الذي أكد له أن الطالب تحدى ظروف أسرته الصعبة، وحصل على مجموع مرتفع في الثانوية العامة، لافتاً إلى تواصل الإدارة مع الطالب من أجل تكريمه ضمن أوائل الثانوية العامة.

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