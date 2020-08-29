طالب الثانوية "بائع الفريسكا": هساعد أبويا حتى لو بقيت دكتور

قال إبراهيم عبدالناصر، طالب الثانوية المتفوق الشهير بـ"بائع الفريسكا"، إنه حصل على 99.6% في الثانوية العامة، ووالده لديه محل فاكهة ويعد مصدر دخل له، "بشتغل عشان أساعد والدي، وهو بيصرف عليا، ومستمر أساعده حتى لو بقيت دكتور".

وعلق "عبدالناصر" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، على المنحة المجانية المقدمة من وزارة التعليم العالي، قائلا: "ده رزق من عند ربنا، ومكنتش أتوقع حاجة زي كده".

من جانبه، قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء إنه فخور بـ"عبدالناصر"، قائلا: "لازم تكمل في الحلم ده، وإصرار إنه يوصل لمنصب كبير، كلنا زيه من أسر بسيطة، لازم إن شاء الله نشوفه في منصب كبير".