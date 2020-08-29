كيف تحصل على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020 فور ظهورها؟

يترقب طلاب الثانوية العامة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للعام الدراسي 2020، والتي من المقرر أن يجري إعلانها خلال ساعات قليلة مقبلة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق فور الكشف عنها عبر المؤتمر الصحفي المقرر عقده للإعلان عنها.

وتستعرض "الوطن" طرق التعرف على نتيجة الترشيح بعد تسجيل الرغبات كالتالي:

سيتم إبلاغك بنتيجة ترشيحك فور إعلانها رسميًا وذلك بإحدى الطرق التالية:

- عن طريق الدخول على الموقع من هنـــــــــا، وإدخال رقم جلوسك فيظهر لك على الموقع الكلية / المعهد الذي رشحت له، ويمكنك طباعة بطاقة الترشيح من الموقع واستخدامها لتسليم أوراقك بالكلية أو المعهد، مع العلم أنّ بطاقة الترشيح مجرد إخطار ولا تمثل مستند رسمي ولا يعتد بها.

- سيقوم الموقع بإعلان الحد الأدنى للكليات والمعاهد عقب نهاية كل مرحلة حتى يمكن للطالب التأكد من الحد الأدنى للرغبة التي تم الترشيح لها.

وانطلقت، السبت الماضي، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفا و855 طالبا، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفا و665 طالبا، و327.5 درجة فأكثر للأدبي بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالبا، ليصل إجمالي طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفا و685 طالبا.