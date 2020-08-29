يترقب طلاب الثانوية العامة نتيجة تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الأولى للعام الدراسي 2020، والتي من المقرر أن يجري إعلانها خلال ساعات قليلة مقبلة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق فور الكشف عنها عبر المؤتمر الصحفي المقرر عقده للإعلان عنها.

ويستعد طلاب المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات، عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى خلال 24 ساعة.

وانطلقت السبت الماضي، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفا و855 طالبا، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفًا و665 طالبًا، و327.5 درجة فأكثر للأدبي بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألفًا و165 طالبًا، ليصل إجمالى طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفًا و685 طالبًا.

وتستعرض "الوطن" الحدود الدنيا للكليات قبل نتيجة تنسيق المرحلة الأولى وفق تنسيق العام الماضي 2019 كنموذج استرشادي، كالتالي:

كلية الطب

وصل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى في كلية طب القاهرة إلى 405 درجة، بينما كلية طب عين شمس وصل إلى 404.5 درجة، بينما في كلية طب جامعة حلوان وصل إلى404 درجات.

كلية طب أسنان

وصل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى العام الماضي في كلية طب أسنان عين شمس إلى 403 درجات، وفي جامعة المنصورة وصل إلى 403 درجات، بينما في جامعة الإسكندرية إلى 403 درجات.

كلية الصيدلة

وصل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى العام الماضي في كلية الصيدلة جامعة القاهرة إلى 401.5 درجة، بينما كلية صيدلة عين شمس وصل إلى 401.5، وكلية صيدلة جامعة حلوان وصل إلى 401 درجة.

كلية الهندسة

وصل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى العام الماضي في كلية الهندسة جامعة القاهرة إلى 395 درجة، بينما كلية هندسة جامعة المنصورة وصلت إلى 395 درجة، فيما وصلت كلية هنسة جامعة قناة السويس 349.4.

كلية الألسن

وصل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى العام الماضي لكلية الألسن جامعة عين شمس إلى 395 درجة، بينما وصلت كلية الألسن جامعة بني سويف إلى 394.5 درجة، فيما وصل التنسيق لكلية الأسن جامعة سوهاج إلى 393.5 درجة.

كلية العلوم

وصل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى العام الماضي لكلية العلوم جامعة عين شمس إلى 392.5 درجة، بينما وصل تنسيق المرحلة الأولى لكلية العلوم في جامعة حلوان إلى 391.5 درجة، فيما وصل تنسيق كلية العلوم جامعة أسوان إلى 391.5 درجة.

كلية اقتصاد وعلوم سياسية

وصل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى العام الماضي لكلية سياسة واقتصاد وعلوم سياسية إلى 380.5 درجة، فيما وصل تنسيق المرحلة الأولى لكلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة السويس إلى 373 درجة.

كلية الحاسبات والمعلومات "الذكاء الاصطناعي"

وصل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى العام الماضي لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة إلى 381.5 درجة، بينما وصل التنسيق في كلية حاسبات ومعلومات طنطا إلى 381.5 درجة، فيما وصل في كلية حاسبات ومعلومات جامعة دمنهور بالنوبارية إلى 380.5 درجة.

كلية الآثار

وصل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى العام الماضي لكلية جامعة الزقازيق إلى 386.5 درجة، فيما وصل في كلية الآثار جامعة القاهرة إلى 381 درجة، كما وصل في جامعة دمياط إلى 381 درجة.

كلية التمريض

وصل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى العام الماضي لكلية التمريض بجامعة القاهرة إلى 385.5 درجة، وكلية التمريض جامعة الإسكندرية 385 درجة، وكلية التمريض جامعة أسيوط تصل إلى 384.5 درجة.

كلية التربية

وصل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى العام الماضي لكلية التربية بجامعة عين شمس إلى 380.5 درجة، بينما وصل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى من كلية التربية جامعة طنطا إلى 380.5 درجة، فيما وصل في كلية التربية جامعة المنوفية 379.5 درجة.