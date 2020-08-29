الإدارة المحلية: قانون مخالفات البناء الجديد لتحسين الأوضاع بالمجتمع المصري

قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون الجديد الخاص بمخالفات البناء سعى لإنشاء تخطيط جديد للمناطق بكافة المحافظات قبل البناء، وذلك لتحسين المجتمع المصري وتغيير سلوكيات المواطنين، وهي مسؤولية المجتمع كله.

وأضاف "الفيومي"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن القانون يتحدث عن لا بناء بدون ترخيص أو البناء في الأماكن غير المخطط لها، وظلت الدولة متقاعسة عن هذا، وبدأ العمل على منع ذلك بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عنها، موضحا أن غضب الرئيس اليوم في افتتاحات المشروعات القومية جاء غضبا من أجل الوطن والحفاظ على مستقبله، حيث إن الاعتداء على الرقعة الزراعية بالبناء لا تقل خطورة عن نقص المياه.

وأكد أن الرئيس أرسل رسالة طمأنينة للمجتمع المتخصص بتلك الأعمال الإنشائية بأن الدولة لم تنسه ولكن الأراضي سيتم طرحها بعد تخطيطها بشكل علمي ومدروس، حيث إن البناء غير المخطط له ينتج عنه آثار سلبية تؤثر على مستقبل الوطن.