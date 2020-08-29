بائع الفريسكا بعد منحة "طب الإسكندرية": دعوات الوالدين

أكد الطالب إبراهيم عبدالناصر راضي رجب، الحاصل على 99.6% بالثانوية العامة 2020، المعروف إعلاميا بـ"بائع الفريسكا"، أنه تلقى مساء اليوم اتصالا من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الالتحاق بالدراسة من خلال منحة شاملة المصروفات، لافتا إلى أنه فضل الالتحاق بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وسيلتقي رئيس جامعة الإسكندرية.

و أضاف ابراهيم في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه قام بتسجيل رغباته في التنسيق يوم الأربعاء الماضي، وأنه تم إبلاغه بقبوله بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

وأشار إلى أنه سيتوجه غدا لتقديم أوراقه للالتحاق بالكلية، وأن المنحة شاملة جميع المصروفات والإقامة والانتقالات.

ووجه إبراهيم الشكر للقيادة السياسية على الاهتمام دوما بالمتفوقين والأوائل، وكذلك لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قائلا: "دعوات الوالدين ليا وربنا يوفقني في أن أكون عند حسن ظن أهلي وبلدي".