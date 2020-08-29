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وزير التعليم العالي عن بائع الفريسكا: هحقق حلمه أيا كان ثمنه

كتب:

محمد عزالدين
09:23 م | السبت 29 أغسطس 2020
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

أشاد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالطالب إبراهيم عبد الناصر، طالب الثانوية المتفوق المشهور بـ"بائع الفريسكا"، قائلا: "أنا شفت فيه كلمة عجبتني جدا لما حد كان بيسأله وبيقوله انت فرحان؟ فقاله كفاية إني فرحت أبويا، كلمة أنا فرحت أبويا دي معناها أنه إنسان مجتهد وحاسس بالمسؤولية وفي نفس الوقت متفوق".

وأضاف "عبد الغفار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، "أنا هدخله الحتة اللي هو نفسه فيها، أي جامعة في مصر أي كان ثمنها يعتبرها أنه دخلها، متحملش مصاريفها أو حتى الإعاشة، قالي أنا طول عمري كنت بحلم أخش كلية طب جامعة الإسكندرية، عنده حلم".

وتابع: "هيجيلي المكتب وقولتله لازم تجيب معاك الفريسكا عشان أشوف الفريسكا بتاعتك شكلها عامل إزاي، راح قالي دة أنا جيبلك الصندوق كلة، وهنرتبله حاجة تانية بخلاف المنحة الكاملة بطب الإسكندرية".  

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