"محرقة الميناء".. الرحلة الأخيرة لأطنان "الكيف": أدخنة في الهواء الطلق

مع توالى ضربات الداخلية لتجار المخدرات، من خلال الحملات المتواصلة التى تشنها قطاعات الوزارة المختلفة، وما ينتج عن ذلك من ضبط كميات ضخمة تصل فى المتوسط سنويا إلى ما يقرب من 60 طن حشيش ونحو 70 طن بانجو، يتساءل كثيرون عن مصير تلك الكميات الضخمة من الممنوعات.

اللواء دكتور عبد الوهاب الراعى الخبير الأمنى أجاب فى تصريح لـ"الوطن " بقوله إن تلك الكميات يتم تجميعها فى مخازن تابعة للنيابة العامة وتحت تصرفها إلى أن يصدر حكم نهائى بات في القضية التى تم تحريز تلك الكميات بموجبها.

وأوضح الراعى أنه يتم تجميعها عقب ذلك وإرسالها فى مأموريات مؤمنة إلى محرقة الميناء حيث يتم تخزينها فى مخازن تابعة لميناء الإسكندرية وسط حراسة مشددة لحين صدور الحكم النهائى وتابع الراعى أنه عقب صدور الحكم يتم نقل تلك المخدرات إلى محرقة الميناء فى منطقة الدخيلة، تحت إشراف عضو من النيابة العامة والجمارك وضابط بالادارة العامة لمكافحة المخدرات وضابط من شرطة الموانئ.

وأشار الراعى إلى أنه يتم إدخال تلك الكميات فى أفران ضخمة وحرقها حتى تدميرها بالكامل وكشف الراعى إن تلك المحرقة تم إنشاؤها فى الستينيات لهذا الغرض، كما أنها تستخدم فى إعدام أى نفايات خطرة أو أى مضبوطات يصدر بشأنها قرار إعدام.