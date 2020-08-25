حملات أمنية مكبرة لضبط حائزى المخدرات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .. فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة بدائرة قسم شرطة النزهة من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 350 جرام"- مبلغ مالى- هاتف محمول).

كما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط كلٍ من:

(عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) حال إستقلاله سيارة "مستأجرة" بمنطقة سكنه .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 280 جرام"- فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار- مبلغ مالى- هاتف محمول).

(عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائة" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزته (كمية من مخدر الفودو "وزنت 780 جرام"- مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم.

ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة وبحوزته 15 كيلو جرام من مخدر الأستروكس

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالقاهرة – له معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، مستخدماً سيارة ملك والده فى عملية النقل والترويج.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم مستقلاً السيارة المشار إليها.. وبحوزته (عدد 54 كيس يحوى مخدر الأستروكس وزنت 15كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول - ميزان حساس).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية حال إستقلاله إحدى السيارات.. وبحوزته ( عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

كما أكدت تحريات الإدارة قيام (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) بالإتجار فى العقاقير المخدرة وترويجها على عملائه بنطلق محافظة المنوفية.. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته ( عدد 4000 قرص مخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول).

بمواجهة المتهمان أيدا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة ( 1370000مليون وثلاثمائة وسبعون ألف جنيه) تقريباً.

وأكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام ( 5 عناصر إجرامية – مقيمين بالشرقية – لثلاثة منهم معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة منيا القمح والمراكز المجاورة له مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وحيازتهم لأسلحة نارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى ، وإختبائهم بإحدى المنازل بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم.. وبحوزتهم الآتى: بندقية آلية وعدد (12) طلقة نارية من ذات العيار. بندقية خرطوش وعدد (3) طلقات نارية من ذات العيار. فرد خرطوش وطلقتين خرطوش من ذات العيار. سلاح أبيض. كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (3 كيلو جرام). مبلغ مالى. عدد (4) هواتف محمولة. بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار الأسلحة للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

كما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة قيام (عامل "له معلومات جنائية" ، سائق) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال تصنيع وتجهيز وتعبئة الأقراص المخدرة ، وكذا عقاقير طبية مغشوشة بقصد الإتجار بها مُتخذان من الشقة مسكن أحدهما مكاناً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما داخل الشقة المشار إليها ، وعُثر بحوزتهما على (30 شريط لأقراص مخدرة "منتج نهائى" – 31 كرتونة وجوال تحتوى على كميات من المساحيق والعقاقير الطبية المغشوشة تُستخدم فى عملية التصنيع – كمية من الزجاجات والشرائط الفارغة وأدوات التصنيع والتعبئة والتغليف)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الأقراص المخدرة والإتجار بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.