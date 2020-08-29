الداخلية تنجح في ضبط 7 كيلو جرامات من الحشيش في حملات مجمعة

فى إطار مواصلة الجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية للتصدى الحازم لصور الخروج على القانون، لاسيما ملاحقة وضبط مرتكبى جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.. فقد أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

ضبط (6 قطع كبيرة الحجم لمخدر الحشيش وزنت 650 جرام - 199 قرص لمخدر لعقار التامول- 4 قطع لمخدر الأفيون وزنت 200 جرام- ميزان حساس- 3 قطع سلاح أبيض "مطواة، مقص، كتر"- هاتف محمول) بحوزة (شخصين) بدائرة مركز شرطة سوهاج بمحافظة سوهاج.

ضبط (عدد قطع كبيرة الحجم لمخدر الحشيش وزنت 800 جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة سوهاج بمحافظة سوهاج.

ضبط (12 قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش وزنت 1,250 كيلو جرام- سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج.

ضبط (عدد 3000 قرص مخدر لعقار الترامادول- مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة أبوحماد بمحافظة الشرقية.

ضبط(عدد 1200 قرص مخدر لعقار الترامادول- مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح.

ضبط (عدد 4 طربة لمخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح.

ضبط (عدد 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام– مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية.

ضبط (عدد 2 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية.