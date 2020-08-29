طلال نصولي: أعداد مصابي كورونا تتغير بشكل مطرد

قال الدكتور طلال نصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، إن أعداد مصابي فيروس كورونا حول العالم في زيادات وهبوط مطردين، حيث إن هناك الكثيرين من مواطني دول العالم قد علموا بطريقة مكافحة الفيروس والقضاء عليه.

وأضاف "نصولي"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن عدو الإنسان في فيروس كورونا هي اليد، وذلك لأن هناك عدد من الأشخاص لا يهتمون بنظافة أيديهم ويقومون بفرك ايديهم ووجوههم بها ما يؤدى إلى انتقال الإصابة إليهم، موضحا أن فيروس كورونا قد أصاب به شخص واحد على مستوى العالم، وفي خلال 30 أسبوعا أصيب منه أكثر من 20 مليون مواطن حول العالم وقتل أكثر من مليون شخص حول العالم.

وأكد أن هناك أشخاصا أصيبوا بفيروس كورونا وشفوا وأصيبوا مرة أخرى بالفيروس مرة أخرى، و80% من مصابي فيروس كورونا يشفون منها دون ترك أية أعراض جانبية جراء الإصابة به، مشيرا إلى أن العقار الروسي ضد فيروس كورونا لم يخرج بشأنه أية معلومات علمية من شأنها الحديث عن قوته من ضعفه، أو مدى إنقاذه لحالات الإصابة بالفيروس.