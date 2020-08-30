صور.. أخطر 10 مطلوبين في أمريكا بينهم مصري

ألقت السلطات الأمريكية القبض على مواطن من أصل مصري لاتهامه بقتل ابنتيه المراهقتين منذ 12 عاماً، حيث كانت قد صدرت مذكرة باعتقال ياسر عبد الفتاح سعيد في اليوم التالي لحادث إطلاق النار على ابنتيه، سارة (17 عاماً) وأمينة (18 عاماً)، في عام 2008.

وفي عام 2014، أدرجت السلطات الأمريكية ياسر، المولود في مصر، ضمن قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لأكثر 10 مطلوبين هاربين، وأمس الأول اعتُقل في منطقة جاستن بولاية تكساس، مع اثنين من أقاربه، وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان إنّه سيتمّ نقل ياسر عبد الفتاح (63 عاماً) قريباً إلى مقاطعة دالاس.

يتم إدراج الأفراد في تلك القائمة إذا كان للشخص سجل طويل في ارتكاب جرائم خطيرة أو تم اعتباره يشكل تهديدًا خطيرًا بشكل خاص للمجتمع بسبب اتهامات جنائية، و كحد أدنى، يقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة تصل إلى 100 ألف دولار للحصول على معلومات تؤدي مباشرة إلى القبض على أي فرد ضمن العشرة المطلوبين الهاربين، وفي بعض الحالات، يكون مبلغ المكافأة المقدم أكثر من ذلك. وتستعرض "الوطن" قائمة أخطر 10 مطلوبين في الولايات المتحدة:

1- جيسون براون: أمريكي يعتقد أن عمره (51 أو 49 عاما)، بالرغم من أنه يحمل شهادة الماجستير في الاقتصاد الدولي إلا أنه ارتكب جرائم قتل وسطو مسلح في عام 2004 في أريزونا.

2- ياسر عبد الفتاح سعيد، مصري من مواليد عام 1957، قتل ابنتيه بالرصاص في عام 2008 بولاية تكساس.

3- ​​​​ماريو فلوريس: من هندوراس ولديه اسم آخر هو ألكسيس، يعتقد أن عمره بين 37 و44 عاما، خطف وقتل طفلة عمرها خمس سنوات في عام 2000 بولاية بنسلفانيا.

4- يوجين بالمر: أمريكي، مطلوب بتهمة إطلاق النار وقتل زوجة ابنه في 24 سبتمبر 2012، في ستوني بوينت،في نيويورك، عمره 82 عام.

5- ​​​رافائيل كارو كوينتيرو: مكسيكي، يعتقد أن عمره بين 56 و67 عاما، هو المطلوب الأخطر وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالية الذي وصفه بعراب تجارة المخدرات في المكسيك ومتهم بقتل عميل فيدرالي أمريكي في 1985.تم تخصيص 20 مليون دولار لقاء أي معلومات تؤدي لاعتقاله.

6- ​​​روبرت فيشر: أمريكي، 29 عاما، قتل زوجته وطفليه وفجر منزلهم في 2001 بأريزونا.

7- بادروش كمار: هندي الجنسية، 30 عما، قتل زوجته في 2015 بولاية ميرلاند.

8- أليخاندرو كاستيلو: أمريكي، 21 عاما، قتل زميلته في العمل في 2016 في نورث كارولاينا.

9- أرنولدو خيمينيز، أمريكي، 39 عاما، مطلوب بتهمة قتل زوجته في 12 مايو 2012 ، في اليوم التالي لحفل زفافهما، وزُعم أنه طعن زوجته حتى الموت في سيارته، ثم جر جسدها إلى حوض الحمام في شقتها.

10- سانتياجو ميديروس: أمريكي، 28 عاما، قتل شخصين في إطلاق نار عشوائي في 2010 بولاية واشنطن.