أحمد الجار الله: خصوم مصر يتساقطون على يد السيسي

قال الكاتب الصحفي، أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة "السياسة" الكويتية عميد الصحافة الخليجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو هبة مصر، مؤكدا تساقط خصوم مصر على يديه.

وقال الجارالله- في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مساء اليوم السبت،: "‏الرئيس السيسي، أهل مصر سعداء بكم مشاريعك العظيمة الأخيرة، أضَفت وأنت تفتتحها، إلى انتقال للمرحلة القادمة في خدمة مصر وشعبها، بتشدد مفعم بالجدية، أعلنت لشعب مصر أنك لن تتهاون مع المقصر في حق مصر، حتى أنت ستحاسب نفسك إذا قصرت، قلنا ونقول إنك هبة مصر، على يدك تساقط خصوم شعب مصر!!!".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح صباح اليوم، عددا من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية.