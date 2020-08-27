سها عرفات: سأعود إلى رام الله وأطلب من الرئيس السيسى حمايتي

كشفت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، أنها سوف تعود إلى رام الله من أجل مواجهة ما أسمته الإرهاب الفكري الذي تتعرض له هي وأسرتها، مشددة على أنه يجري الانتقام منها ومن أسرتها وهناك من يشن حرباً عليها.

وأضافت سها عرفات، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلة: "سوف أتوجه إلى رام الله وأزور قبر زوجي وسأطالب الدول بتوفير الحماية لي وأطلب الحماية الشخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لي ولعائلتي وأطلب حماية عربية قبل أن أطلب حماية دولية".

وتابعت أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل: "هم من أرادوها حربا وفتحوا الباب لذلك، أنا مستعدة للحرب وإن عدتم عدنا".