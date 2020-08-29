مصرع طفل وإصابة آخر في انهيار سور منزل بالسنطة

لقي طفل مصرعه، وأصيب آخر، حال سيرهما في أحد الشوارع بمركز السنطة، بمحافظة الغربية، اليوم، نتيجة انهيار سور منزل بشكل مفاجىء، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية والمصاب إلى مستشفى السنطة المركزي.

تلقى مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، إخطاراً من قسم شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بمصرع طفل يُدعى "أحمد خالد عبدالعزيز"، وإصابة آخر، في حادث انهيار سور منزل، بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، برئاسة الرائد محمد الدهراوي رئيس مباحث مركز السنطة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، كما دفع مرفق الإسعاف بسيارة لنقل الطفل المتوفى وزميله المصاب إلى المستشفى المركزي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، حيث أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها.