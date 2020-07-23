مصرع ربة منزل أسفل عجلات القطار في السنطة

لقيت ربة منزل في أوائل العقد الخامس من عمرها مصرعها في مدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم، أسفل عجلات قطار أثناء عبور مزلقان سكة حديد قرية المنشأة الكبرى.

كما جرى نقل الجثة إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وقررت دفن الجثة.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد أحمد برج مأمور قسم شرطة السنطة بمصرع ربة منزل على شريط السكة الحديد بالقرب من محطة المنشأة الكبرى.

كما تبين من التحريات الأمنية، أن المتوفية تدعى "م.ع.ال" 40 سنة، مقيمة بقرية المنشأة الكبرى، وأثناء عبورها شريط السكة الحديد صدمها القطار ولقيت مصرعها في الحال.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.