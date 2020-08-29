بائع الفريسكا: وزيرا التعليم العالي والشباب تواصلا معي

قال إبراهيم عبدالناصر، بائع الفريسكا أحد أوائل الثانوية العامة، إنه كان يعمل على البحر في بيع الفريسكا حتى أوقفه أحد المصطافين وقام بتصويره وإجراء حديث معه.

وأضاف "عبدالناصر"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن وزير التعليم العالي ووزير الشباب والرياضة قد هاتفوه بعد انتشار الفيديو الخاص به على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه لديه أخ وأخت، الأول في الصف الثالث الإعدادي والثانية في الصف السادس الابتدائي.