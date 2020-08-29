توفيق عبدالحميد بعد "تويتة" منسوبة له أثارت جدلا: ليس لدي حساب

كشف الفنان توفيق عبدالحميد، عن حقيقة "تويتة" منسوبة له أثارت جدلا واسعا على السوشيال ميديا، قائلا: "أنا ليس لدي أي حساب على تويتر على الإطلاق، وكل ما أملكه حساب واحد على فيس بوك، وحساب تويتر غير مُفعل وأنا مجمده ومش عليه ولا صديق ولا صديقة".

وأضاف "عبدالحميد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، "بالعقل كدة لو صفحتي مش عليها ولا صديق أو صديقة كدة هقول كدة ! أنا طبيعي قاعد في البيت ومش بتنطط في الاستديوهات وشركات الإنتاج، مش أنا، أنا أُطلب ولا أطلب، أنا موقف جلسة العلاج الطبيعي عشان أعرف أرد".

وكانت تغريدة منسوبة للفنان على موقع تويتر تحمل رسالة: " "أنا بعد العمر ده يتقال لي ما حدش يعرفك، واقعد في البيت، ولن أطلب الاشتراك في أي عمل، ولن استدر عطف الناس من أجل العودة للتمثيل والظهور على الشاشة مجددًا".