روشتة اجتماعية ونفسية للتربية: حتى لا تدفع بأبنائك للهاوية

"كان بيضربني قدام الجيران، وأصحابي كان بيضحكوا عليا"، بتلك الكلمات بدأ شاب من مدينة بدر، اعترافاته بقتل والده انتقامًا منه لسوء معاملته، حيث اعتدى عليه بالضرب داخل منزل الأسرة في بدر، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، الواقعة الذي بدأت بتلقي مأمور قسم شرطة بدر، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على عجوز مقتولا داخل شقته بدائرة القسم، بالانتقال والفحص والمعاينة تبين العثور على جثة رجل في العقد الخامس من العمر ويرتدي كامل ملابسه ومصاب بجرح في رأسه، دفعت خبراء علم النفس الاجتماع لوضع روشتة للآباء حتى لا يلقون بأبنائهم للهاوية.

ويقول الدكتور وليد هندي الاستشاري النفسي، إن من أكبر الكبائر في التربية استخدام الضرب كوسيلة عقابية، حيث أكدت الأبحاث العلمية الحديثة، أن الطفل الذي يتعرض للضرب ينتابه مجموعة من الآثار النفسية والاجتماعية والتي تستمر معه حتى وفاته، وتتمثل في انخفاض في مفهومه نحو ذاته والشعور بالإهانة وكسر الكبرياء والتردد الدائم في اتخاذ القرارات والإحجام عن المشاركة في المواقف الاجتماعية، وقد تؤثر أحيانا على التحصيل الدراسي وانخفاض معدل الذكاء، بالإضافة إلى التأتأة والسأسأة في والتبول اللا إرادي والإحلام والكوابيس المزعجة.

وتابع هندي في حديثه لـ"الوطن" أن الأخطر من ذلك هو اختزال سلوك العنف في البناء النفسي للطفل، مما يخلق دافع الانتقام ليقوم بالعنف المضاد تجاه والديه وحينما تكتمل أطوار نموه الجسمي ويصبح شابا مفتول العضلات ويمتلك القدرة عل الرد بنفس الأسلوب، مشيرا إلى أن التكنولوجيا ووسائل التباعد الاجتماعي أفقدت الأسرة المصرية سلوك الأنسنة والتعامل لوجه لوجه حتى أصبح الجميع مثل الغرباء داخل جدران المنزل الواحد مما جعل سلوك العنف الأسري من الأبناء تجاه الآباء يظهر بصورة فجة لم يسبق لها مثيل حيث لا يتم مراعاة صلة الرحم أو الارتباط الأبوي تجاه الوالدين.

وأشار الاستشاري النفسي إلى أن العلاج يبدأ من التربية السليمة وسط الأسس السليمة والابتعاد عن العنف تجاه الاولاد وتلاشي الآثار النفسية لهم، وتربيهم تربية سليمة مبينة على الحب والتواد والتراحم وغرس القيم الإنسانية الجميلة والاحتواء وبث المشاعر الطبيية والاهتمام بهم وغرس السلوك البناء ونقل الخبرات الحياتية وعكس مدى أهميتهم في حياتنا، مع عدم تركهم فريسة للألعالب التي تمنى العنف لديهم ومواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيون، مؤكدا ضرورة عودة تجمع العائلة على مائدة واحدة حتى يعود التعامل السليم بين أفراد الأسرة، وحث الأبناء على لعب الرياضة لتنفيس غضبهم فضلا عن الخروج والتنزه والاهتمام بالتجمعات العائليةوقالت الدكتورة إنشاد عز الدين أستاذة علم الاجتماع ، إن التربية والتنشأة الاجتماعية مهمة جدا وسياسات الثواب والعقاب يجب ألا تزيد عن حدها.

لكن القاعدة الأهم بسيطة ويعرفها الجميع "إن كبر ابنك خاوية" وبالتالي الواقعة تترجم أن الوالد لم يراعي سن ابنه ولم يكون معه صداقة وبالتالي لم يكن هناك رصيد سمح له أن يتذكره في لحظة الانتقام، متابعة أن من الواضح أن الوالد كان قاسيا و تجرد من شاعر الأبوة فالطفل تجرد من مشاعر البنوة.

وتابعت عز الدين لـ"الوطن" أن من أجل تربية سليمة يجب خلق لغة حوار بين الآباء والابناء وأن يتفرغوا للجلوس إلى الأبناء أيضا أن يتفق الوالدان على أسلوب تربية واحد حتى لا يستغل الطلق هذا الخلاف والتعامل مع الطرف الأكثر تساهلا كما أشارت لأهمية الطبيب النفسي والمعالج السلوكي عند الحاجة لذلك.