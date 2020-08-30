فتح 17 قاعة للمستوى الأول رياض الأطفال لمدارس اللغات والمتميزة بدمياط

أعلن عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فتح 17 قاعة من القاعات الجديدة للمستوى الأول رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات مقسمين إلى "إدارة دمياط التعليمية بمدرسة اللغات الرسمية الجديدة بعدد 5 قاعات.- إدارة دمياط الجديدة التعليمية بمدرسة بلال بن رباح لحين تجهيز مدرسة جنة مصر بعدد 8 قاعات - إدارة الزرقا التعليمية بمدرسة الجمهورية والزرقا وإدارة فارسكور التعليمية بمدرسة شجرة الدر الرسمية للغات.

ومن جانبها طالبت سهير أبو طوق موجه عام رياض الأطفال، أولياء الأمور الذين تم قبول أبنائهم التوجه إلى المدرسة المقبول فيها مبدئيا، لاجتياز المقابلة الشخصية للطفل وتسليم الملف وذلك من الفترة ٢٠٢٠/٩/١ إلى ٢٠٢٠/٩/١٥م