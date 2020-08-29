مدحت العدل بعد فيديو سعد الصغير: "مش هدخل في جدل معاه"

رد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، على اتهامه بالتنمر، بأنه لم يقم بالتنمرعلى أي شخص، بعد أن اتهه جمهور النادي الأهلي بالتنمر على الفنان سعد الصغير

وتساءل "العدل" في تصريحات خاصة لـ"الوطن": هل أنا ادعيت على سعد أنه معملش كدا؟ هل هو مغناش بحبك ياحمار؟ زعلانين مني في إيه؟ إيه اللى أنا قولته غلط؟ وأيه مفهوم التنمر اللي طالعين بيقولولي أنت بتتنمر؟ أنا مش هدخل في جدل مع سعد الصغير"

وأضاف: "أنا لما كتبت التويتة ناس اتصلت بيا وقالت لي سعد هيزعل منك، قولتلهم لو زعل هعتذر له، لكن بعد الفيديو واللي قاله مش هرد عليه لا أنا ولا، هو ثقافة واحدة، وطلع قال في الفيديو أنا لم أتعلم.. طب لما كسبت فلوس لماذا لم تكمل تعليمك؟".

وأوضح العدل أن "الموضوع كله كان عبارة عن ردي على كلمة قالها عدلي القيعي "فاوست"، فقالي أنت فاكر جمهور الزمالك يعرف يعني إيه فاوست، فأنا رديت يعني الجمهور اللي منه مجدي يعقوب ونجيب محفوظ وأحمد زويل ميعرفش يعني إيه فاوست، والجمهور اللي منه سعد الصغير واللي غنى "بحبك يا حمار" يعرف فاوست"، متسائلًا: "فين التنمر ده؟ التنمر هو اللي ممارس على شيكابالا من 20 سنة"

الجدير بالذكر أن مدحت العدل كتب على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعى "توتير"، عقب هزيمة فريقه الزمالك على يد المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف: "الجمهور اللي منه نجيب محفوظ وأحمد زويل ومجدي يعقوب ومثقفي وفناني مصر مش حيعرفوا فاوست، وصاحب أغنية ( باحبك يا حمار) سعد الصغير مشجع أحد الأندية العربية حيعرفه.. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم".