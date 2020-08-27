كورونا في الخليج.. ارتفاع إجمالي إصابات الكويت إلى 82271 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 24.279.766 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات 827.816 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 16.736.866 حالة، ولم تسلم دول منظمة مجلس التعاون الخليجي "السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين" منه

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الأربعاء، تسجيل 698 إصابة جديدة بكورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 82271 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة لتصل حصيلة الوفيات إلى 521 حالة.

وأوضحت الصحة الكويتية، أنه تم تسجيل شفاء 504 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء إلى 73906 حالات

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 92 حالة ليرتفع إجمالي الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7844 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأشار السند، إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4364 مسحة لتصل حصيلة الفحوصات إلى 599413 فحصا، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

سلطنة عمان: إجمالي وفيات كورونا يصل إلى 646

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بالوباء، بلغ 84818 إصابة والوفيات 646 والمتعافين 79409 لتصل نسبة الشفاء إلى 93.6%، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 244 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الإمارات إلى 68020 حالة

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس الأربعاء، إجراء 57419 فحصا جديدا خلال الـ24 الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

وأوضحت الصحة الإماراتية، أنه تم الكشف عن 399 حالة إصابة جديدة كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 68020 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأشارت الوزارة الإماراتية، إلى وفاة مصاب ليرتفع إجمالي الوفيات بالوباء إلى 378 حالة، موضحة أنه تم شفاء 316 حالة جديدة، لتصل حصيلة التاعفي من كورونا المستجد إلى 59070.

الصحة السعودية: إصابات الوباء وصلت إلى 310836

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 1068 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات الوباء إلى 310836 حالة.

وأكدت الصحة السعودية، تسجيل 33 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بالوباء إلى 3755 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته صحيفة"سبق" الإلكترونية السعودية.

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 1013 حالة تعاف جديدة لتصل حصيلة حالات الشفاء من كورونا المستجد إلى 284945 حالة.

وكشفت وزارة الصحة، أن عدد الحالات النشطة بلغ 22136 والحالات الحرجة 1601 حالة .