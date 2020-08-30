باهى يتفقد نادى المعارف الرياضى ببورسعيد

تفقد دكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد مساء أمس نادى المعارف الرياضى التابع لمديرية التربية والتعليم حيث كان فى استقباله عادل يوسف رئيس مجلس إدارة النادى والفريق المعاون له.

وتفقد وكيل الوزارة الأنشطة المختلفة داخل النادى على أرض الواقع مشيدا بدور وإنجازات مجلس الإدارة الحالى للنادى لما يبذل من جهد واضح وملموس خلال الفترة الحالية والذى لم يكن لولا توافق نسيج مجلس الادارة واعلاء الصالح العام.

وأكد باهى أنه من ضمن الإنجازات والإضافات الجديدة فى النادى تركيب الأضواء الكاشفة للملاعب ودخول صالة المواهب للأطفال للخدمة وإضافة الالعاب القتالية وتخصيص مكان لممارسة النشاط الاجتماعى مشيرا إلى أنه يتم حاليا الإعداد لتسجيل الفريق الأول للنادى لكرة القدم بالدرجة الرابعة.