محافظ بورسعيد يشهد ملتقى مسؤولي وحدة التدريب الداخلي بالمديرية المالية

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ملتقى مسئولي وحدة التدريب الداخلي بقطاع الحسابات والمديريات المالية بورسعيد 2020، الذي أقيم بمقر المديرية الجديد، وذلك بحضور الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد، وعماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، واللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي.

وأكد محافظ بورسعيد، أن تلك الدورات، تأتي في إطار اهتمام الدولة بتنفيذ برامج التدريب الوظيفي وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالجهاز الحكومي، وجميع الجهات الإدارية بالمحافظة، انطلاقا من أهمية دعم وتنمية الموارد البشرية، بما يساهم في تقديم خدمة أفضل، وتوفير الوقت والجهد وتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية والدفع الإلكتروني والشمول المالي.

وأوضح أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت عدة إنجازات وافتتاحات غير مسبوقة للعديد من المشروعات القومية العملاقة، التي تساهم في النهوض بالاقتصاد القومي، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار من أجل توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأضاف أن بورسعيد كان لها النصيب الأكبر من تلك المشروعات بجنوبها وغربها وشرقها.