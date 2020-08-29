محافظ بورسعيد: إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة خلال 15 يوماً

وجه محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، اليوم السبت، بتكثيف حملات إزالة التعديات والمخالفات على أراضى وممتلكات الدولة، وذلك خلال اجتماعه مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة إزالة المخالفة من المهد، والتعامل مع هذا الملف بكل حزم، ومنع عودة أي أشكال من التعديات مرة أخرى على ممتلكات الدولة، كما شدد على القيام بالحملات المكبرة في كافة الأنحاء، للقضاء على كافة التعديات والمخالفات خلال 15 يوماً، وسرعة إزالة المخالفات بكافة أشكالها.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من ملف إزالة التعديات والمخالفات، وضمن خطة الدولة لاسترداد الأراضي المتعدى عليها، وفرض النظام، ومنع محاولات البعض لاستغلال الظروف الراهنة، وفي إطار خطط التنمية التي تستهدفها الدولة في كافة المحافظات، وإقامة المشروعات التنموية والخدمية على أراضي الدولة، ووجه محافظ بورسعيد بالتعامل مع هذا الملف بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون على المخالفين.