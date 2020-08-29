وزير التعليم العالي: عرضنا السفر للدراسة على "بائع الفريسكا" ورفض

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الطالب "إبراهيم عبدالناصر" هو شاب مصري مكافح ومجتهد ومثال جيد للشباب، وعرض عليه إدخاله لأي جامعة في مصر كما عرض عليه السفر خارج مصر لاستكمال تعمليه، ولكنه اختار المكوث والدراسة في طب الإسكندرية.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الوزارة ستدعم الطالب إبراهيم بائع الفريسكا حتى يحقق طموحه، وهو شاب لديه رضا وقناعه وعزه نفس كبيرة، موضحا أن طب الإسكندرية كانت حلما له منذ الصغر، وكان دائما ما يحلم دخولها أثناء مروره بجوارها يوميا منذ الصغر.

وأكد أن المنحة التي سيتم تخصيصها لـ100 شاب من المتفوقين ، هناك عدد كبير من أوائل الثانوية العامة ومن حصلوا على أكثر من 99%، وسيتم إجراء امتحان داخلي لهم ومن ثم سيتم تحديد من يستحق للمنح.