مستشار مجلس الوزراء: "بائع الفريسكا" مجتهد ويجب الاقتداء به

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي باسم رئيس مجلس الوزراء، إنه سعيد بقصة الطالب إبراهيم عبدالناصر، والذي يجب أن يقتدي به كافة الشباب المصري ممن في سنه أو أكبر منه.

وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه تواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن طالب الثانوية المتفوق "بائع الفريسكا"، إبراهيم عبد الناصر، "قالي أنا بتصل بيه شخصيا ومش عارف أوصله، وبعد دقائق معددوده تواصلت مع خاله، وعملت مكالمة جماعية بينه الخال وبين إبراهيم ووزير التعليم العالي".

وأوضح أن الطالب طلب استكمال تعليمه في طب الإسكندرية، وسيتم إرسال خطاب لرئيس جامعة الإسكندرية وإعطائه منحة تعليمية كاملة، مشيرًا إلى أن إحدى شركات المحمول دعمت "إبراهيم" بـ100 ألف جنيه سنويًا.