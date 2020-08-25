زكي فطين: أبويا كان متفوق في الأفلام الكوميدية وفاشل في الباقي

قال الفنان زكى فطين عبد الوهاب، إن لديه مشروعا لبرنامج فنى كوميدى يهدف إلى إعادة تقييم لصناع البهجة فى مصر الذين أسعدوا المصريين، وأن يحصلوا على حقهم وأنهم ليسوا درجة ثانية، كما يتم تدريسه في معهد السينما.

وأضاف "عبد الوهاب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "أبويا كان متفوق فى الأفلام الكوميدية، وفاشل فى الأفلام التانية، وانا كنت حاسس بنوع من الإهانة وعدم التقدير لوالدى".

وتابع، أن الأفلام الكوميدية لا تقل أهمية عن باقى الأعمال الفنية الأخرى، خاصة وأنها مصدر سعادة، وتابع:"خاصة وأن المصريين أخف دم فى العالم وروح السخرية مصاحبة لهم حتى فى أشد لحظات قسوة الحياة عليهم".