المتهم بالتحرش بفتيات في دار أيتام: قبلتهما بـ"نية حسنة"

استمعت النيابة العامة، للطباخ المتهم بالتحرش بفتاتين، داخل دار أيتام بمصر القديمة، وأدعى المتهم انه احتضنهما وقبلهما بـ"نية حسنة"، لطلبهما أموالًا منه.

وأضاف البيان الصادر عن مكتب النائب العام، إن التحقيقات كشفت استغلال المتهم غياب المشرفات عن الدار، لاقتراف جريمته.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بالتحقيق في مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته وحدة البيان بمكتبه، تضمن شكاوى من تحرش طباخ يعمل بدار أيتام "مبرة المرأة الجديدة" بمصر القديمة، بالفتيات المقيمات بها، واصدرت النيابة قرارها بحبس المتهم، على ذمة التحقيقات.