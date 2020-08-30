العاملون بـ"الإسعاف" يطالبون مستشار الرئيس بزيادة البدل

طالب محمد الحفناوي عضو مجلس إدارة صندوق ادخار العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، وعضو مجلس إدارة نقابة الإسعاف بدمياط، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية بضمهم لقانون تنظيم أعضاء المهن الطبية 14 لعام 2014 وصندوق المخاطر الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية.

جاء ذلك في الطلب المقدم من ممثلين الإسعاف والمرفوع من النائب البرلماني أبو المعاطي مصطفى لمستشار رئيس الجمهورية.

وقال الحفناوي في تصريح لـ"الوطن": نحن لا نقل خطورة أما بالعدوي أو المخاطر مثل زملائنا الأطباء والتمريض ولدينا شهداء بكورونا لذا نطالب بالعدل والمساواة في زيادة بدل المهن الطبية وانضمامنا لصندوق المخاطر.

وقال الحفناوي في المذكرة المقدمة منه لـ" مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية " نتقدم بخالص الشكر لحضراتكم على دعمكم الدائم لرجال الإسعاف الشدائد الذين يضحون بكل غالي ونفيس ويعرضون أنفسهم للمخاطر والعدوي حفاظا على شعب مصر الحبيب و الوقوف بجانب القيادة السياسية للمرور بكافة الأزمات التي تمر بها بلدنا مشيرا إلى أن هيئة الإسعاف المصرية خارج قانون رقم 14 لسنة 2014 م وترتب على ذلك خروجنا من صندوق المخاطر وعدم تطبيق الزيادة التي أعلن عنها رئيس رئيس الجمهورية بواقع 75% رغم أننا عرضة لكافة المخاطر والعدوي ككل زملائنا أعضاء المهن الطبية المدرجون بالقانون ونستشهد بذلك في ظل أزمة كورونا فقدنا زملاء لنا أصيبوا بفيروس كورونا و سجلت هيئة الإسعاف إصابات عديدة بهذا الفيروس نتيجة طبيعة علاوة على تسجيل إصابات عجز كلي و جزئي ووفاة نتيجة طبيعة عملنا مطالبا أياه بتطبيق زيادة بدل المهن الطبية و الانضمام لصندوق المخاطر"ووافق مجلس النواب بأثر رجعي على مشروع قانون المهن الطبية والذي يهدف لفتح اعتماد اضافي للموازنة العامة إلى تمكين وزارة المالية من تنفيذ بعض الإجراءات التي ستسهم في خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالي المقبل "2020-2021"، والأعوام المالية التالية.

كما تمّ الموافقة نداءً بالاسم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، و التى تنص على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة البدل بنسبة 75%

ونصت المادة الأولى من القانون على أنَّه يستبدل بنص المادة 17 من قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، بالنص الآتي: المادة 17 على أنَّه: "إضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم (بدل مخاطر المهن الطبية) شهريًا، وفقا للفئات الآتية: "1225 جنيها للأطباء البشريين، 875 جنيهًا لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي، و790 جنيهًا لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين".