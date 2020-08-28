32 ألف طن حركة الصادر من البضائع بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتين حاويات، و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات وسفنيتان بضائع عامة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31848 طنًا، تشمل 14500 طن فوسفات، و4823 طن رمل، و7100 طن يوريا، و2425 طن كسب فول صويا، و3000 طن ذرة.

أما حركة الوارد من البضائع العامة فبلغت 21998 طنًا، تشمل 4500 طن ذرة، و890 طن خشب زان، و16608طن قمح. ‎

ووصل إجمالى حركة الصادر من الحاويات إلى 311 حاوية مكافئة، تشمل فواكه وخضروات وحاصلات زراعية، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والمغرب والهند وأمريكا وإسبانيا ومالطا وسلوفينيا وفرنسا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 107، والترانزيت 2630، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 82239 طنًا، وفي مخازن القطاع الخاص 6193 طنًا.