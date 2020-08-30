الشرقية تتأهل لنصف نهائي دوري القدم لمراكز الشباب الصم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، نجاح فريق منتخب الشرقية للصم في حسم بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري مراكز الشباب للصم، لكرة القدم في نسخته الثالثة بعد تغلبه علي منتخب الدقهلية بهدفين نظيفين، ضمن منافسات المجموعة الثانية، بدور الثمانية لدوري الصم، والذي تنظمه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب ومكتب ذوي القدرات والهمم التابع للإدارة المركزية لشئون الوزير، خلال الفترة من 20أغسطس الجاري حتي 4 سبتمبر المقبل، بملعب مركز شباب مطروح، يأتي ذلك وسط تنفيذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، والضوابط العامة لعودة نشاط كرة القدم.

أحرز اللاعب محمد حسن صاحب القميص رقم 9 هدفا المباراة لمنتخب الشرقية في الدقائق 27و32 من الشوط الثاني، وبهذا الفوز يحصد منتخب الشرقية 3نقاط ويأتي في المركز الثاني بالمجموعة الثانية بعد منتخب المنيا المتصدر للمجموعة بـ6 نقاط، والتي تضم محافظات محافظات “المنيا، الدقهلية،الشرقية”.

الشرقية ومنتخب البحيرة أول لقاءات قبل النهائي

ومن المقرر أن تبدأ مباريات قبل النهائي غدا الأثنين 31 أغسطس، حيث يلتقي منتخب الشرقية مع منتخب البحيرة، بينما يلتقي منتخب المنيا مع منتخب أسيوط، فيما تقام مباراة تحديد الثالث والرابع يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر، علي أن تقام المباراة النهائية يوم الأربعاء 2 سبتمبر.

تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات

وتم تقسيم الفرق المشاركة بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثالثة إلى 4 مجموعات بالإضافة إلى المجموعة التمهيدية، بداية من مجموعة القاهرة والتي انطلقت منافساتها منتصف ديسمبر الماضي، وتأهل منها منتخبا أسيوط والقاهرة، ثم مجموعة البحر الأحمر وتأهل منها منتخبا المنيا والدقهلية وانطلقت منافساتها منتصف يناير الجاري، ومجموعة دمياط وتأهل منها منتخبا الشرقية وكفر الشيخ فبراير المنقضي، والمجموعة الرابعة وتأهل منها منتخبا البحيرة والاسكندرية.