وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي الحرية للمعاقين ويشهد مباراة كرة الطائرة

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، نادى الحرية الرياضي للمعاقين؛ لمعاينته ورصد كافة احتياجاته من الأعمال الإنشائية ورفع كفاءته.

وطالبت سعاد المصري عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، وزير الشباب والرياضة، بتوفير الدعم المادي اللازم لاستكمال أعمال تطوير نادي الحرية للمعاقين.

وأكدت سعاد المصري أن أعضاء النادي من ذوى الهمم استطاعوا تحقيق بطولات دولية ومحلية وحصلوا علي مداليات فضية وذهبية، موضحة أنهم يستحقون نادي يليق بهم، وذلك دعماً لقدراتهم وما يقدموه للرياضة المصرية.

وشهد الوزير والمحافظ مباراة كرة طائرة جلوس أقيمت بالصالة المغطاة بالنادي، والتي أنهت الوزارة بالتعاون مع المحافظة استكمال إنشائها وتطويرها بشكل كامل بتكلفة مالية بلغت 4 ملايين و500 ألف جنيه، وذلك بعد توقف الأعمال الإنشائية بها منذ عام 1993م. وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالمستوى المتميز للاعبي كرة الطائرة جلوس أعضاء نادي الحرية الرياضي للمعاقين ببورسعيد، وتنوع الأنشطة المقدمة بالنادي لخدمة الأعضاء. وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على دعم ورعاية أبناء مصر من ذوى القدرات والهمم، وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم، وتنفيذ المشروعات والبرامج المخصصة، وتوفير كود الإتاحة لهم داخل المنشآت الشبابية والرياضية في إطار سياسة الوزارة لدمجهم في الأنشطة المختلفة، لافتاً إلى القدرات والمهارات التي يتمتع بها ذوو القدرات والهمم، وتحقيقهم للعديد من الإنجازات في شتي المجالات.

وشملت جولة الدكتور أشرف صبحي بمحافظة بورسعيد التي بدأها مساء أمس بزيارة المدينة الرياضية، ومتابعة تدريبات البراعم المشاركين في المشروع القومي لموهوبي الإسكواش، ولقاء حواري مع شباب بورسعيد ، إضافة إلى المشاركة في ماراثون للدراجات بأنفاق بورسعيد صباح اليوم.