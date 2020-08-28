10 شروط وضوابط جديدة للمشاركة في دوري مراكز الشباب

وضعت اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، العديد من التعديلات والشروط والضوابط الجديدة، للفرق المشاركة في النسخة الثامنة من دوري مراكز الشباب والتي بدأت التصفيات التمهيدية له الشهر الجاري على مستوى 4500 مركز شباب في جميع محافظات الجمهورية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

الشروط والقواعد المنظمة

"الوطن" تنشر شروط وقواعد تنفيذ النسخة الثامنة التي أرسلتها الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، إلى مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات أمس :

1- مد فترة التصفيات التمهيدية للدوري إلى يوم 20 / 9 / 2020.

2- تتكون قائمة كل فريق من 30 لاعبا منهم 20 لاعبا تحت السن مواليد 1 / 1 / 2000 إلى 31 / 12 /2003، منهم 10 لاعبين فقط مقيدين بسجلات الاتحاد المصري لكرة القدم لموسم 2020-2021 و10 لاعبين فوق السن مواليد 1/1 / 1985 إلى 31 / 12 / 1999 وجميعهم غير مقيدين بالاتحاد المصري لكرة موسم 2020 / 2021 .

3- يحق لأعضاء مجلس الادارة المشاركة في دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة، ولا يحق له صرف أي مميزات مالية.

4- في حالة عدم فتح القيد بالاتحاد يتم عمل محضر اجتماع من اللجنة المنظمة بمديريتكم الموقرة، ومراكز الشباب المشاركة وإقرار العشر لاعبين الذين سوف يتم قيدهم 2020 / 2021، والتعهد بتقديم إفادة من فرع الاتحاد المصري لكرة القدم بمديريتكم.

5- موافاتنا بالإيميل الخاص بمنسقي الدوري وأرقام التليفونات.

6- تكليف منسقي الدوري بتسجيل جميع اللاعبين على موقع وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 25 / 9 حتى 5 / 10 / 2020، وسوف يتم موافاتهم بالكود الخاصة لتسجيل اللاعبين على الإيميل الخاص بالمنسقين للدوري، طبقا للبطاقات المجمعة الخاصة بكل مركز.

7- جميع الاستفسارات الخاصة بالدوري لا يتم إرسالها على جروب الدوري، ويتم الاستفسار عنها على الواتس الخاص باللجنة المنظمة للدوري.

8- الالتزام بمشاركة عدد 6 لاعبين تحت سن 21 من بداية المباراة حتى نهاية المباراة، وتغير اللاعبين البدلاء حسب رغبة المدير الفني طبقا للائحة الاتحاد المصري لكرة القدم.

9- موافاتنا بالبطاقات المجمعة في موعده أقصاه 1 / 10 / 2020.

10- موسل لكم للإحاطة بالتوجيه، وفي حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات، واجبة الاتباع قانونا في هذا الشأن.