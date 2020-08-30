محافظ قنا: الكل أمام القانون سواسية واللى خد حاجة مش من حقه هيرجعها

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما يخص مخالفات البناء، واضحة ولا تحتاج إلى تفسير أو توضيح، مشيراً إلى أن كافة المحافظين يواصلون الليل بالنهار، من أجل إنجاز ملف مخالفات البناء، والتعدى على أراضى الدولة، وتابع:"هذه القضية الفصل فيها القانون..والكل يحترمه كون الجميع أمام القانون سواء..وكل واحد اغتصب حق مش حقه لازم يرجع الحق لأصحابه".

وأضاف "الداودى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك وعيا لدى المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات فى البناء، وهم الآن من يبادرون للتصالح مع الدولة عليها، لافتاً إلى أن هناك مخالفات لا يمكن التصالح بشأنها والمتعلقة بحق الدولة.