محافظ قنا يشارك في ورشة عمل حول التنمية الريفية والحضرية بفندق بسمة

شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، في ورشة العمل التي نظمها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حول التنمية الريفية والحضرية بفندق بسمة، وذلك بمشاركة الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، عبر تطبيق Skype، وبحضور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير البرنامج، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة، بالإضافة إلى حضور العديد من الخبراء من ذوي الصلة بموضوع الورشة.

تناول نائب مدير البرنامج خلال حديثه أُطر ومنهجية التعامل مع مشروعات التنمية المُزمع تنفيذها على أرض المحافظة، موضحا أنه سيتم البدء بتطوير كورنيش النيل بكلا من مدينتيّ قنا ونقادة، مؤكدا على أهمية دور التخطيط المحلي التشاركي بين كل المستويات، بدء من استطلاع وأخذ أراء المواطنين البسطاء، المقدمة لهم الخدمة، مرورا بالتنفيذين وواضعي خطط التنمية، حتى يتسنى للقيادة السياسية من تقديم الخدمة علي نحو يرضي المواطن ويحقق طموحاته.

وأضاف خالد عبدالحليم، أن برامج التنمية الريفية والحضرية التي يتم تنفيذها من خلال برنامج التنمية المحلية، بصعيد مصر والممول جزئيا من البنك الدولي، بكلا من محافظة قنا وسوهاج، يسعى إلى خلق نوع من التنمية المستدامة بالمناطق المستهدفة كما انه يعمل علي استغلال الميزة التنافسية لتك المناطق مما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل للشباب.

قدم محافظ قنا خلال ورشة العمل عدد من المقترحات منها وضع تصور شامل يتضمن كل الاحتياجات، التي من الممكن أن توثر بالإيجاب أو السلب على المناطق المستهدف تنميتها ريفيا أو حضريا، يشارك في وضعه كل الجهات المعنية يكون بمثابة مرجع في حال تنفيذ مشروعات تنمية شبيهة داخل المحافظة أو خارجها، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كل أوجه الدعم لمشروعات برنامج التنمية المحلية.