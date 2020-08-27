نائب محافظ قنا يناقش الأثر البيئي لمصنع المخلفات والمدفن الصحي بقوص

شارك حازم عمر، نائب محافظ قنا، في جلسة التشاور المجتمعي التي تم عقدها أمس الأربعاء، بمجلس مدينة قوص، لعرض نتائج تقيم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروعيّ مصنع تدوير المخلفات البلدية والمدفن الصحي بقوص.

جاءت الجلسة حضور المهندس محمد نصر مدير الإدارة العامة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، والمهندس الحسينى محمد مدير فرع شئون البيئة بالمحافظة، والدكتور محسن يوسف الاستشاري البيئي والمهندس محمود مبروك نائب الفريق الاستشاري بالبرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى حضور العديد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني النشطة في مجال البيئة.

واستعرض نائب المحافظ نتائج دراسات الآثر البيئى والاجتماعي الخاصة بكل من مصنع المخلفات والمدفن الصحي المزمع إقامتهما بالظهير الصحراوي بقرية العليقات، والتي تم التاكيد فيها على مراعاة الأبعاد التي من الممكن أن توثر بالسلب على الأفراد أو البيئة المحيطة.

كما قد استمع نائب المحافظ خلال فعاليات الجلسة إلى عدد من المقتراحات والآراء التي قدمها المواطنون من أبناء مدينة قوص كان من أبرزها أن يكون لأبناء المدينة الأولوية في العمل بالمصنع وأن يكون القطاع الخاص مشارك أساسي في عملية الإدارة.

وأشار نائب المحافظ، إلى أنه من المقرر البدء في تنفيذ المشروع في منتصف العام القادم، على مساحة 25 ألف كيلو مترا وبتكلفة مبدئية تقدر بحوالي 5,5 مليون يورو، مقدمة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بتمويل من الاتحاد الأوروبي EU وبنك التعمير الالماني kfw، وهيئة المعونة السويسرية seco، وهيئة التعاون الفني الألماني giz، مؤكدا على حرص المحافظة والقيادة السياسية على مشاركة المواطنين باعتبارهم شريك أساسي في وضع برامج وخطط التنمية المقدمة لهم.