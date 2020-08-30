تامر حسني يقترب من 2 مليون مشاهدة بـ"اختراع"

اقترب المطرب تامر حسني بأغنيته الجديدة "اختراع" والتي تجمعه للمرة الأولى بالفنان محمود العسيلي، من تحقيق 2 مليون مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها.

أغنية "اختراع" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي ومكساج وسام عبد المنعم، وتسجيل هيثم راضي.

وكان الفنان تامر حسني، طرح "برومو" أغنيته الجديدة "اختراع" والتي يشاركه الغناء فيها لأول مرة الفنان محمود العسيلي، عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك".

واستقر الفنان تامر حسني على اسم "خليك فولاذي" عنوانا لألبومه الجديد المقرر طرحه مع شركة روتانا خلال الأسابيع المقبلة.