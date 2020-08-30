علي جمعة: يجب إعادة الحقوق لأصحابها مثل مال اليتيم والأرض المغتصبة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية سابقا، إن الله قد وضع العقوبات على بني البشر من أجل العودة إليه والتضرع وطلب المغفرة والرحمة منه سبحانه، حيث إنه لا بد من إعادة الحقوق إلى أصحابها في حال التوبة، والتي يفرح الله لها فرحا شديدا بعبده التائب.

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن أكل مال اليتيم أو اغتصاب الأرض وحتى إن كانت شبرا كبيرة من الكبائر، وحقوق لا بد وأن تعود إلى أصحابها ولا تسقط عقوبتها حتى بالشهادة، ويجب على كافة العباد انتهاز فرصة المناسبات مثل يوم عاشوراء والتي يكفِّر الله فيه ذنب عام مضى.

وأكد أن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- أمر أتباعه بضرورة التواصل وود الآباء، كونه برا بالوالدين، وعن أمة محمد فقد أوضح أن كليم الله إبراهيم عليه السلام أول من سمى تلك الأمة بالمسلمين: عندما أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا التكوين، والذي يعطي الحجة للعرب، فنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم"، مشيرا إلى أن ما يحتاجه المنزل يظل له، بينما يأتى التصدق عبر تخصيص مبلغ معين وبنية صادقة بالتصدق به، كما يجب مساعدة هؤلاء الذين يحتاجون لإجراء عملية جراحية أو ترميم منازلهم فيجب مساعدتهم.