صبري الجندي: البناء المخالف يؤدي لانتقاص الموارد المائية لمصر

قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية سابقا، إن هناك الكثير من التأثيرات على البنية التحتية جراء البناء المخالف، حيث يؤدى ذلك الإجراء الذي يقوم به بعض المواطنين لانتقاص الموارد المائية أو استغلال جائر للمياه نتيجة الزراعة بشكل خاطئ، ما له عظيم الأثر على مستقبل الأبناء والأحفاد.

وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن هناك البعض ممن توغل ورفض احترام القانون لسنوات عديدة، حيث إنه ولو كانت الحكومة قادرة من قبل على مواجهة تلك التعديات لم يكن لتصل الأمور إلى هذا الشكل من السوء.

وأوضح أنه يجب تحديد أماكن الزراعية بأماكن معينة والمنازل في منطقة أخرى، مثلما يحدث في كافة دول العالم: "عندنا ثقافات وعادات متوارثة لا بد من تغييرها لأن هذا الوطن يستحق منا أفضل مما نقدمه له".