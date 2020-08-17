وزير قطاع الأعمال: الإصلاح الاقتصادي نتج عنه وجود بنية تحتية رائعة  

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن مصر بدأت الإصلاح الاقتصادي في عام 2015، نتج عنها وجود بنية تحتية رائعة، جرى تحديثها بشكل كامل، كما جرى إقامة بعض المشروعات الإنتاجية في مجال الزراعة والخدمات.

وأضاف "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "علشانك يا بلادي"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، أنه جرى تحسن كبير في برامج التعليم والصحة بفضل الإصلاح الاقتصادي، وضخ استثمارات كبيرة في مشروعات الكهرباء والطرق والكباري.

وأشار أن البنية التحتية التي حدثت لابد أن يتم الاستفادة منها في مدة زمنية معقولة عن طريق الاستثمارات الخاصة، مؤكدا أنهم يتطلعون للمرحلة الثانية من حيث وجود استثمارات كبرى في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة لتكون القيمة المضافة للدولة كبيرة.