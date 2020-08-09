اقتصادية القناة: وفرنا بنية تحتية ومرافق للمنطقة في الـ5 سنوات الماضية

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنّ الـ5 سنوات الماضية كانت نقطة مهمة جدا لمصر، نجحت خلالها في توفير بنية تحتية ومرافق للمنطقة الاقتصادية، فضلا عن تحقيق أرضية صلبة للمشروعات الكبرى في المنطقة، وهي عبارة عن 4 مناطق صناعية، 6 مواني، 3 منها على البحر المتوسط والباقي في خليج السويس.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنّ هذه المناطق لا تتصل مع بعضها البعض، لكنها تأتي ضمن تخطيط استراتيجي متكامل للدولة، متابعا: "كان من المهم أن يكون هناك تكامل للإقليم بشكل عام".

وأكد أنّ الفترة الماضية كانت مهمة لتوسعة وتطوير المواني التابعة للهيئة الاقتصادية، وكان من المهم التنسيق مع أجهزة الدولة، وتمهيد شبكة الطرق والأنفاق التي يسرت بشكل كبير جدا أسلوب العمل في المناطق الاقتصادية، خاصة شرق قناة السويس.

وتابع أنّ الانتقال من الغرب للشرق أصبح اليوم ميسر بشكل كبير، وخلال الأسبوع المقبل سيتم تشغيل الأنفاق على مدار الـ24 ساعة لمدة 5 أيام في الأسبوع، ما يساهم في إحداث طفرة كبيرة في مناخ العمل بالمناطق الاقتصادية.