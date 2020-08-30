الأمن يواصل القضاء على بؤر الشر.. مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط 12 عصابة

جهود حثيثة يبذلها رجال الشرطة على مستوى الجريمة للقضاء على الجريمة بأشكالها كافة، وخلال الفترة الماضية تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحقيق نتائج إيجابية على جميع الأصعدة.

وفي قنا شن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملات على البؤر الإجرامية في المحافظة أسفرت عن قتل 3 متهمين في جرائم قتل ومخدرات خلال مواجهات مع الشرطة.

كما جرى ضبط 22 عنصرا إجراميا شديدا الخطورة، وبحسب مصدر أمني جرى ضبط 12 تشكيلا عصابيا، ضمت 35 متهماً، ارتكبوا 68 حادث سرقة متنوع.

وأضاف المصدر أنه جرى تنفيذ 567284 حكما قضائيا على مستوى الجمهورية خلال تلك الحملات، كما جرى كشف غموض 35 حادث قتل عمد وسرقة بالإكراه، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 48 متهماً.

في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، جرى ضبط 17 تاجر مخدرات بمضبوطات بلغت طن و892 كيلو.

وأكد المصدر استمرار الحملات الأمنية الموسعة على مختلف بؤر الإجرامية في جميع المحافظات، لإقرار الأمن تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.