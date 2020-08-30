إصابات كورونا عالميا تتجاوز حاجز الـ25 مليون حالة

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في العالم، اليوم الأحد، حاجز 25 مليون إصابة، أكثر من نصفها في الأمريكيتين.

ففي إحصاء لوكالة "فرانس برس"، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المسبب لوباء "كوفيد -19"، أكثر من 25 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم.

وقالت الوكالة، إنَّ الإحصاء الذي أجرته يستند إلى مصادر رسمية، مشيرة إلى أنَّه تمّ تسجيلها في الساعة 4:20 صباح يوم الأحد، وفقًا لما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية".

وأضافت أنَّه في المجموع، بلغ عدد الإصابات المعلنة، حسب هذا التعداد، 25 مليونًا و29 ألفًا و250 إصابة، بينها 842 ألفًا و915 حالة وفاة.

وسجلت 4 من كل 10 إصابات في الولايات المتحدة والبرازيل، وهما البلدان الأكثر تضررا بتفشي فيروس كورونا.

وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة 5 ملايين و960 ألفًا و652 إصابة، منها 182 ألفًا و760 حالة وفاة.

أما في البرازيل، فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات 3 ملايين و846 ألفًا و153 إصابة.

وسجلت الهند، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الصادرة اليوم الأحد، أكثر من 78 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل يومي منذ بدء انتشار الوباء، ليتجاوز عدد الاصابات أكثر من 3.5 مليون إصابة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الهندية، فقد تمّ تسجيل 78 ألفًا و761 إصابة جديدة، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 3 ملايين و542 ألفًا و734 إصابة.

كما تمّ تسجيل 942 حالة وفاة جديدة بمرض "كوفيد -19"، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 63 ألفًا و498 حالة وفاة.