الصين تسجل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربعة والعشرين الأخيرة، جميعهم لوافدين من الخارج.

وبذلك فإن الصين لم تسجل إصابات محلية داخل البر الرئيسي للصين، لليوم الرابع عشر تواليًا، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وبجانب التسع حالات المؤكدة، سجلت الصين أربع حالات جديدة دون ظهور أعراض عليها، وهو أقل من يوم أمس حيث سجل 10 حالات دون ظهور أعراض.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في الصين 85031 حالة بينما بلغ عدد الوفيات 4634 دون تغيير.