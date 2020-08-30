الطب الشرعي يبدأ تشريح جثمان طبيب عثر عليه مقتولا في روض الفرج

بدأ الطب الشرعي قبل قليل، تشريح جثمان طبيب عثر عليه مقتولا داخل شقته في روض الفرج، وذلك بناء على قرار النيابة العامة بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة.

وقال مصدر بالطب الشرعي إن التقرير المبدئي الخاص بسبب وفاة المجني عليه سوف يتم الانتهاء من كتابته عقب الانتهاء من التشريح وإرساله إلى النيابة المختصة، وأضاف أن التقرير النهائي الخاص بسبب الوفاه سوف يرسل خلال أسبوعين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من الأهالي بالعثور على طبيب مقتولا داخل شقته في منطقة روض الفرج، وبالانتقال والفحص والمعاينة تم التحفظ على جثمان الضحية وإرساله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بالتشريح وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.